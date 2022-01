48 ore film stasera in tv 8 gennaio: cast, trama, streaming

48 ore è il film stasera in tv sabato 8 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

48 ore film stasera in tv: cast

La regia è di Walter Hill. Il cast è composto da Nick Nolte, Eddie Murphy, Annette O’Toole, Frank McRae, James Remar, David Patrick Kelly, Sonny Landham, Brion James, James Keane, Tara King, Jonathan Banks, Greta Blackburn, Olivia Brown, Kerry Sherman.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

48 ore film stasera in tv: trama

In un campo di prigionia della California, Albert Ganz (James Remar) e altri detenuti svolgono lavori forzati per il rifacimento di una tratta ferroviaria e sono controllati a vista da guardie penitenziarie. Quest’ultime vengono avvicinate da un indiano di nome Billy Bear (Sonny Landham), che lamenta un problema al suo furgone: ne scaturisce una sparatoria in cui muoiono alcuni secondini e Bear riesce a far evadere il suo vecchio compare Ganz. Arrivati a San Francisco per recuperare i soldi di un vecchio colpo, i due cercano Luther, membro della stessa banda, e lo trovano a passeggio con la sua fidanzata. L’uomo viene costretto ad andare a prendere la refurtiva, in quanto a conoscenza del luogo esatto dove è stata nascosta. Intanto Ganz e Bear tengono in ostaggio la sua ragazza all’interno di un piccolo hotel in città.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

48 ore streaming

48 ore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

48 ore film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili