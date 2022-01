Correre per ricominciare film stasera in tv 9 gennaio: cast, trama, streaming

Correre per ricominciare è il film stasera in tv domenica 9 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Correre per ricominciare film stasera in tv: cast

La regia è di Alex Kendrick. Il cast è composto da Aryn Wright-Thompson, Alex Kendrick, Shary Rigby, Cameron Amett.

Correre per ricominciare film stasera in tv: trama

L’insegnante John Harrison allena per la corsa di resistenza Hannah Scott, un’adolescente problematica. Un giorno John conosce per caso in ospedale un malato terminale, Thomas Hill, che era un campione di corsa e che lo consiglia su come allenare Hannah. Tornando a trovarlo, John scopre che Hannah è la figlia di Thomas, che la ragazza crede morto, perché la nonna, essendo Thomas un tossicodipendente e la madre di Hannah morta per droga, così le aveva detto. Tuttavia, grazie a John, Hannah incontrerà finalmente suo padre, che è diventato una persona nuova dopo aver abbracciato la fede cristiana…

Correre per ricominciare streaming

Correre per ricominciare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Correre per ricominciare film stasera in tv: trailer

