Doctor Strange film stasera in tv 9 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Doctor Strange è il film stasera in tv domenica 9 gennaio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Doctor Strange film stasera in tv: cast

La regia è di Scott Derrickson. Il cast è composto da Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Scott Adkins, Mads Mikkelsen, Michael Stuhlbarg, Amy Landecker, Tony Paul West, Pezhmaan Alinia.

Doctor Strange film stasera in tv: trama

Il neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) è vittima di un gravissimo incidente stradale che lo priva dell’uso delle mani. La vita del chirurgo cambia per sempre visto che la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo. Strange cerca allora altre possibilità di cura e si avventura in viaggi strani in Tibet alla ricerca del misterioso tempio di Kamar-Taj, noto per le guarigioni da malattie.

Ben presto Stephen capirà che c’è qualcosa di speciale in quel posto e che non è solamente un luogo di guarigione. Si tratta infatti dell’avamposto di una linea di difesa contro invisibili forze oscure decise a distruggere la Terra e i suoi abitanti. Il Dottor Strange imparerà segreti di magia, arti di combattimento, l’uso della forza interiore e sarà costretto a scegliere se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone vivente. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Doctor Strange film stasera in tv: curiosità

Il film si inserisce nell’Universo Cinematografico Condiviso Marvel, infatti il protagonista è presente nei film degli Avengers Infinity War e Endgame.

Il personaggio si ispira all’omonimo Doctor Strange dei fumetti Marvel, apparso per la prima volta nel luglio del 1963 nel numero 110 di “Strange Tales” creato da Steve Ditko.

E’ in programma il secondo capitolo, che sarà il primo film horror della serie Marvel.

Doctor Strange streaming

Doctor Strange streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Doctor Strange film stasera in tv: trailer

