THE ROOKIE EPISODI 9 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 9 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 9 gennaio 2022

The Rookie Stagione 4 Episodio 1 La vita e la morte. La storia riprende da dove si era conclusa nell’episodio precedente: con il rapimento di Angela Lopez proprio nel giorno del suo matrimonio con Wesley Evers. Angela e Jackson non si trovano e la squadra inizia immediatamente a cercarli. Attraverso alcuni video di sorveglianza i nostri scoprono che West è morto, freddato da un certo Armando durante il rapimento, mentre Lopez è ancora viva, rapita da una “regina del cartello”: Sandra “La Fiera”. La criminale ha portato Angela in Guatemala e la tiene prigioniera in un grande villa, affidandola alle cure della dottoressa Morales e alla sorveglianza di Abril. Comincia la missione più importante: riuscire a salvare Angela. Nolan riesce a scoprire l’ubicazione della villa e il sistema di sorveglianza. Con Tim e Harper organizzano un blitz e salvano sia Lopez, sia Wesley che era andato in precedenza di sua spontanea iniziativa. La Fiera muore sotto i colpi di Lopez. Dopo la festa di bentornati a casa, organizzata dai colleghi, Angela va sulla tomba di Jackson. È così che ha chiamato il suo bambino.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Rookie sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Rookie basta andare sull’hashtag ufficiale #TheRookie, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Rookie e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Rookie: link utili