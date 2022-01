Non mi lasciare prima puntata: trama 10 gennaio 2022

NON MI LASCIARE PRIMA PUNTATA. Lunedì 10 gennaio 2022 arriva su Rai 1 la mini serie con protagonista Vittoria Puccini. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Non mi lasciare prima puntata: trama 22 novembre 2021 su Rai 1

Non mi lasciare trama episodio 1. Il cadavere di un ragazzino, Gilberto Ballarin, viene ripescato dai sommozzatori della polizia nelle acque della Laguna di Venezia. Elena Zonin, vice questore del CNCPO (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online) ritiene che Gilberto sia stato rapito per essere messo in vendita da una rete di pedofili che lei sta cercando da anni di individuare e sgominare. Arriva quindi a Venezia per occuparsi del caso insieme al vice questore aggiunto Daniele Vianello, suo amore giovanile.

Non mi lasciare trama episodio 2. Il piccolo Angelo scappa dalla Casa Famiglia in cui vive e va a Venezia convinto di poter incontrare Elisa, una ragazza con cui sta chattando. Elena e Daniele, grazie alle informazioni che ottengono da Karim, che vive di piccoli furti e conosceva bene Gilberto, catturano un losco personaggio detto il Cioro che ammette di avere incontrato Gilberto, il giorno della sua scomparsa, ma nega di averlo ucciso. Elena, contro il parere dei suoi colleghi, è convinta che il Cioro non sia l’assassino di Gilberto.

