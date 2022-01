Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei è lo show in onda stasera in tv martedì 11 gennaio 2022 in prima serata su Rai 2 condotto da Enrico Brignano. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei: ospiti e anticipazioni 11 gennaio 2022

Per “Un’ora sola vi vorrei” una puntata in smart working, per continuare, nel rispetto delle regole, a far sorridere in questo momento difficile e cercare anche di riflettere con il sorriso. La puntata di martedì 11 gennaio dello show di Enrico Brignano andrà infatti in onda in prima serata su Rai2, alle 21.20, con una formula ibrida per ragioni legate alle regole di isolamento Covid, dal titolo “Un’ora sola vi vorrei – homemade edition”. L’attore comico e conduttore romano si collegherà da casa intrattenendo il pubblico con intermezzi sull’attualità e sul costume, lanciando alcuni dei monologhi più apprezzati durante le quattro edizioni del fortunato show. Non mancheranno gli ormai imperdibili duetti con gli attori Alessandro Betti, in questo caso nella parte di un negazionista, e Marta Zoboli, che interpreterà la Mamma dell’Anno e la tradizionale chiusura nel lettone insieme a Flora Canto.

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei streaming

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

