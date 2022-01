Blue Jasmine film stasera in tv 12 gennaio: cast, trama, streaming

Blue Jasmine è il film stasera in tv mercoledì 12 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blue Jasmine film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Blue Jasmine

USCITO IL: 5 dicembre 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Woody Allen

CAST: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Alden Ehrenreich, Michael Stuhlbarg, Bobby Cannavale, Louis C.K., Sally Hawkins, Max Casella

DURATA: 98 Minuti

Blue Jasmine film stasera in tv: trama

Jasmine (Cate Blanchett) è una donna elegante abituata alla vita mondana newyorchese, sposata al carismatico e ricco Hal (Alec Baldwin), un uomo d’affari che la vizia e lusinga. Ma Hal è in realtà un truffatore e un fedifrago. La fine del loro matrimonio mette Jasmine sul lastrico che si ammala di esaurimento nervoso. La donna decide di trasferirsi a San Francisco per vivere con la sorella Ginger (Sally Hawkins) nel suo modesto appartamento. Jasmine è però in uno stato psichico molto labile a causa della malattia e dei farmaci antidepressivi. È però ancora in grado di mantenere il suo portamento aristocratico, anche se non è in grado di badare a sé stessa.

Sola e in balìa degli antidepressivi, Jasmine cerca di convincere la sorella ad essere più ambiziosa in amore, scatenando la reazione del fidanzato di lei, Chili. Ginger, pur conoscendo l’instabilità psicologica della sorella, le suggerisce di lavorare come arredatrice d’interni, un impiego che è alla sua altezza. Nel frattempo, Jasmine accetta di malavoglia di lavorare come receptionist in uno studio dentistico, dove attira le attenzioni indesiderate del suo capo, il dottor Flicker.

Blue Jasmine film stasera in tv: curiosità

Per il ruolo di Jasmine, Cate Blanchett si è aggiudicata il Premio Oscar per la Miglior attrice protagonista.

Cate Blanchett per prepararsi al ruolo ha studiato l’intervista rilasciata da Ruth Madoff, moglie dell’imbroglione di Wall Street Bernie Madoff. Questo per emulare certe inflessioni vocali e il linguaggio del corpo di Ruth per catturare l’essenza di una donna privilegiata a cui crolla tutto il suo mondo.

La storia del film si ispira alla lontana dall’opera teatrale del 1947 Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams.

Blue Jasmine streaming

Blue Jasmine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blue Jasmine film stasera in tv: trailer

