DOC Nelle Tue Mani 2 torna stasera in tv giovedì 13 gennaio 2022 in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 13 gennaio 2022

DOC Nelle Tue Mani 2 episodio 1 Una vita nuova. Febbraio 2020. Doc è determinato a tenere insieme la sua squadra che sta andando in pezzi: Giulia si trasferirà a Genova, Lorenzo forse lascerà la medicina, Gabriel è in partenza per l’Etiopia e anche Elisa non sembra più interessata al reparto. Persino Carolina, che sta per laurearsi, non vuole saperne di Medicina Interna, con grande dispiacere del padre. Il quale nel frattempo sembra non voler rinunciare ad Agnese. Ma un nuovo virus dalla Cina arriva a sconvolgere i piani di tutti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 13 gennaio 2022

DOC Nelle Tue Mani episodio 2 La guerra è finita. Tempo dopo, a pandemia finita, le vite di tutti sono stravolte. Mentre Doc sembra intenzionato a lasciare tutto, rifiutando di occuparsi del difficile caso dell’infermiere Giacomo, in ospedale arriva un nuovo internista, Damiano Cesconi, e una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi, ma soprattutto un nuovo primario, che sembra pronto a smantellare il reparto dall’interno. Intanto, inizia un’inchiesta sulla responsabilità dei problemi in ospedale durante i mesi dell’emergenza, con Agnese nell’occhio del ciclone. E anche se Doc e i suoi nascondono un segreto su quanto successo nei primi mesi della pandemia, per proteggere il reparto dal nuovo primario e Agnese dall’inchiesta Doc è chiamato a prendere una scelta inaspettata e coraggiosa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

DOC Nelle tue mani: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv DOC Nelle tue mani basta andare sull’hashtag ufficiale #DOCNelletuemani, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su DOC Nelle tue mani segui le pagine Facebook:

DOC Nelle tue mani: link utili