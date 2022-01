Harry Potter e la Camera dei Segreti film stasera in tv: cast, trama, curiosità, streaming

Harry Potter e la Camera dei Segreti è il film stasera in tv giovedì 13 gennaio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Harry Potter e la Pietra Filosofale tutta la saga su Italia 1

Harry Potter e la Camera dei Segreti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the chamber of secrets

USCITO IL: 6 dicembre 2002

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2002

REGIA: Chris Columbus

CAST: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, Maggie Smith, Kenneth Branagh, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Warwick Davis, Sean Biggerstaff, Shirley Henderson, Alfred Burke, Miriam Margolyes, Sally Mortemore, David Bradley, Robert Hardy

DURATA: 159 Minuti

Harry Potter e la Camera dei Segreti: trama

Alla fine delle vacanze estive, Harry Potter sta per rientrare ad Hogwarts. Nella casa degli zii Harry è costretto a sopportare angherie di ogni tipo e l’ultima proprio prima di partire: viene infatti rinchiuso dallo zio Vernon in camera per nasconderlo agli occhi di alcuni importanti ospiti. Harry mentre comincia a preparare i bagagli, viene interrotto dall’arrivo di una creatura magica: un elfo domestico di nome Dobby. L’elfo rivela al giovane mago di un gravissimo pericolo che lo attende a Hogwarts e lo supplica di non tornare alla scuola di magia. Harry grazie all’’intervento degli imprevedibili fratelli Weasley, parte per Hogwarts. Lì ritroverà un antico nemico..

Harry Potter e la Camera dei Segreti: curiosità

Le riprese del secondo film sono iniziate soltanto tre giorni dopo la fine di quelle di Harry Potter e la pietra filosofale.

Le scene in casa degli zii di Harry al numero 4 di Privet Drive sono state tutte girate in studio per mancanza del permesso di utilizzare di nuovo la casa reale.

Dobby, uno dei personaggi più teneri e divertenti di tutta la saga, è stato completamente costruito a computer. Gli attori quando hanno recitato parlando con una palla attaccata ad un bastone.

Nella stanza delle pozioni ci sono più di 1.000 bottiglie. Le pozioni bevute dai protagonisti di Harry Potter e la camera dei segreti erano in realtà delle zuppe.

Harry Potter e la Camera dei Segreti streaming

Harry Potter e la Camera dei Segreti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e la Camera dei Segreti: trailer

