IL COMPLOTTO CONTRO L’AMERICA TRAMA EPISODI. Stasera in tv venerdì 14 gennaio 2022 va in onda in prima serata su Rai 3 la mini serie statunitense targata HBO, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il complotto contro l’America serie tv su Rai 3: trama episodi 14 gennaio 2022

New Jersey, 1940. La Seconda guerra mondiale, che è ancora una guerra solamente europea, è al centro della campagna elettorale degli Stati Uniti. Da una parte c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, il presidente in carica, dall’altra il repubblicano Charles Lindbergh, l’aviatore che per primo ha attraversato l’Atlantico in solitaria. Lindbergh è un eroe nazionale, un simbolo degli Stati Uniti in patria e all’estero. Ha però un piccolo difetto: guarda con simpatia a ciò che sta facendo in Europa Adolf Hitler. La famiglia ebrea dei Levin è testimone della crescente ascesa al potere dell’aviatore, che trasforma gli Stati Uniti d’America in un paese antisemita alleato con i nazisti. Il piccolo Philip sarà testimone, suo malgrado, dei violenti cambiamenti politici e sociali che ne derivano.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il complotto contro l’America streaming

La serie tv Il complotto contro l’America streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il complotto contro l’America sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Il complotto contro l’America basta andare sull’hashtag ufficiale #IlcomplottocontrolAmerica, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il complotto contro l’America e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il complotto contro l’America: link utili