The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione venerdì 14 gennaio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR.

The Good Doctor 5 trama episodi 14 gennaio 2022

The Good Doctor 5 episodio 2 Una fetta di torta. Non è un periodo facile per lo staff dell’ospedale, alle prese con grandi cambiamenti. L’ingresso prepotente di Salen Morrison e della sua compagnia, la Ethicure, ha stravolto i protocolli, ora i pazienti vengono visti più come “clienti” e l’aspetto economico è prioritario. Per Glassman è giunto il momento di fare alcune riflessioni. L’uomo parrebbe intenzionato ad andarsene, ma, poi, la Morrison gli fa una proposta difficile da rifiutare. Nel frattempo, mentre Andrews, Jordan e Mateo si occupano di Madeline, una giovane cui è stato diagnosticato un cancro in fase terminale, Shaun, insieme a Morgan e Park, si occupa di una donna incinta, ma detenuta perché accusata di aver ucciso il suo primo figlio. Sul fronte personale, Shaun è alle prese con la scelta della torta per il suo matrimonio, mentre la relazione con Mateo sembra condizionare le scelte lavorative di Lim.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

