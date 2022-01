THE RESIDENT 2 EPISODI 14 GENNAIO 2022. La terza stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 14 gennaio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 3: trama episodi 14 gennaio 2022 su Rai 2

The Resident 3 episodio 19 Rete di supporto. Cain e Kim cercano disperatamente di contenere la diffusione del candida auris mantenendo al contempo il segreto assoluto sul contagio. La situazione si complica quando si scopre che Sophia, una paziente di Conrad e Devon, potrebbe essere stata esposta all’agente patogeno. Anche Cain, a questo punto, vorrebbe portare alla luce il problema, ma, sotto minaccia di Kim, si trova costretto ad agire diversamente e coinvolge Ezra, un tirocinante. Le cose, inevitabilmente, sfuggono di mano e Sophia muore. Nel frattempo, Nic ed AJ si occupano di Isaac, un giovane paziente che ha bisogno di un trapianto di polmone.

The Resident 3 episodio 20 La fine di tutto. Ultimo episodio registrato della stagione causa Covid-19, diventa, a tutti gli effetti, un finale di stagione. Al karma non si può sfuggire e per Cain la chiamata sarà particolarmente dolorosa. L’ospedale è riuscito a contenere la candida auris, ma non è ancora il momento per cantare vittoria. Derek, infatti, sembra migliorare, ma, improvvisamente, perde la vista. Dopo alcuni accertamenti, si capisce che la causa è proprio la candida auris. Il genero di Kitt, infatti, è stato attaccato allo stesso ventilatore usato per Dawn Long. Nel frattempo, Nic si occupa di una nuova paziente, Justine, che ha sviluppato un’infiammazione cerebrale a causa di un dente malato. Si scopre che Justine, in passato, ha avuto una relazione con Cain. Il peggioramento di Justine coincide temporalmente con quello di Derek. Entrambi hanno urgentemente bisogno dell’intervento di Cain. E l’uomo si troverà di fronte a una difficile scelta. E non sarà l’unico problema. Alla stampa, infatti, è giunta la notizia dell’infestazione e Kim sembra deciso a gettare Cain sotto al treno. Sarà Conrad il nuovo volto del Chastain…

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

