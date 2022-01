007 Il domani non muore mai film stasera in tv 15 gennaio: cast, trama, streaming

007 Il domani non muore mai è il film stasera in tv sabato 15 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

007 Il domani non muore mai film stasera in tv: cast

La regia è di Roger Spottiswoode. Il cast è composto da Pierce Brosnan, Michelle Yeoh, Terence Rigby, Judi Dench, Joe Don Baker, Colin Salmon, Vincent Schiavelli, Samantha Bond, Desmond Llewelyn, Johnathan Pryce, Teri Hatcher, Ricky Jay, Götz Otto, Geoffrey Palmer, Julian Fellowes.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

007 Il domani non muore mai film stasera in tv: trama

Elliot Carver, magnate delle telecomunicazioni, ambisce al trono mondiale dei media. Ma per raggiungere il suo obiettivo deve assolutamente ottenere il permesso di trasmettere in Cina. Il suo piano megalomane prevede, guarda caso, una catastrofica guerra tra il colosso orientale e il Regno di Sua Maestà Elisabetta II. Guerra di cui Carver avrebbe, ovviamente, l’esclusiva. L’MI6 entra in azione e lo fa con il suo agente migliore: Bond. Nel corso della missione, James, affiancato dalla volitiva spia cinese Wai Lin, si ritroverà faccia a faccia con una sua ex fiamma, Paris, ora moglie del folle Carver…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

007 Il domani non muore mai streaming

007 Il domani non muore mai streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

007 Il domani non muore mai film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili