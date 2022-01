Tali e Quali va in onda stasera in tv sabato 15 gennaio 2022 in prima serata su Rai 1 condotto da Carlo Conti con una versione del celebre Tale e Quale Show con artisti “non professionisti”. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tali e Quali stasera in tv: ospiti e anticipazioni 15 gennaio 2022

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, che ha visto come vincitore uno straordinario “Claudio Baglioni” interpretato da Igor Minerva con “La vita è adesso”, torna “Tali e Quali” Edizione 2022, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Carlo Conti e in onda sabato 15 gennaio alle 21.25. Protagonisti saranno ancora 11 artisti “non professionisti”, scelti dalla redazione per la loro grande somiglianza con i personaggi musicali che interpretano, cantando rigorosamente dal vivo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tali e Quali stasera in tv: ospiti e anticipazioni 8 gennaio 2022

Sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma si alterneranno grandi big della musica nazionale e internazionale: Noemi, Shakira, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo e Renato Zero. In quest’ultimo caso l’imitatore si è guadagnato il posto nel corso della prima puntata, durante la selezione dell’“Ascensore”, dove, in pochi secondi, alcuni candidati hanno la possibilità di convincere la giuria a sceglierli come “titolari” nella puntata successiva. Chi sarà il vincitore che parteciperà alla finalissima del 29 gennaio? Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa, che prenderà il posto di Biagio Izzo?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tali e Quali streaming

Tali e Quali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tale e Quale Show: seguilo con noi

Per commentare in diretta le imitazioni di Tale e Quale Show basta andare sull’hashtag ufficiale #TaleEQualeShow, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

Per essere sempre aggiornato su Tale e Quale Show segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Tale e Quale Show: link utili