Avanti un altro Pure di sera va in onda stasera in tv domenica 16 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Di seguito anticipazioni e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Avanti un altro Pure di sera stasera in tv: anticipazioni 16 gennaio 2022

Domenica 16 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via Avanti un altro Pure di sera. Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nel primo appuntamento giocheranno alcuni concorrenti del GFVIP che risponderanno alle divertenti domande per un nobile scopo. In questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Scenderanno in campo Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainette Stephens e Flavia Vento. Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore saranno ospiti durante la serata per porre loro curiosi quesiti.

Nel corso delle altre puntate speciali in prime-time, si affronteranno, invece, alcune categorie: Bel Paese vs Rivoluzionari; Artisti vs Manie; Meteore vs Specialisti; Campioni vs Natura, Nobiltà vs TV Locali; Nerd vs Extreme. Il meccanismo del gioco sarà rivoluzionato e vedrà la formazione di due squadre che, a rotazione, si misureranno con bizzarre e imprevedibili domande. In ogni appuntamento, in un clima di allegria e leggerezza, l’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi. Immancabile la sfida finale tutta al contrario che incoronerà il campione della serata e alla quale accederanno due concorrenti, uno per categoria. Sarà una gara contro lo scorrere dei secondi, perché, come di consueto, per vincere il montepremi (che sarà dato dalle somme accumulate dai due giocatori delle rispettive categorie), bisognerà dare 21 risposte, tutte rigorosamente errate.

Avanti un altro Pure di sera streaming

Avanti un altro Pure di sera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

