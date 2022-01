I signori della truffa film stasera in tv 16 gennaio: cast, trama, streaming

I signori della truffa è il film stasera in tv domenica 16 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I signori della truffa film stasera in tv: cast

La regia è di Phil Alden Robinson. Il cast è composto da Robert Redford, Sidney Poitier, David Strathairn, Dan Aykroyd, River Phoenix, Mary McDonnell, Amy Benedict, Timothy Busfield, Lee Garlington, George Hearn, James Earl Jones, Ben Kingsley, Donal Logue.

I signori della truffa film stasera in tv: trama

Durante il college, Martin Brice e Cosmo erano amici inseparabili e abili informatici che si divertivano a commettere frodi bancarie, rubando ai ricchi per dare ai poveri. Il sogno di cambiare il mondo, però, viene bruscamente interrotto dall’arrivo della polizia, che ha scoperto i loro illeciti. Mentre Cosmo viene colto in flagrante e condannato al carcere, Martin scampa alla pena non trovandosi nel dormitorio durante l’irruzione delle forze armate. Per mantenere la sua libertà, Martin è costretto a cambiare cognome in Bishop e ad abbandonare le frodi informatiche. Anni dopo, Bishop è a capo di un’agenzia di sicurezza informatica, frustrato dalla notizia della morte di Cosmo. Un giorno, Martin viene avvicinato da due agenti della NSA che lo costringono a collaborare al furto di un avanzato congegno crittografico, in cambio dell’insabbiamento della sua vera identità…

I signori della truffa streaming

I signori della truffa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I signori della truffa film stasera in tv: trailer

