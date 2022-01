THE ROOKIE EPISODI 16 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 16 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 16 gennaio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 2Cinque minuti. Nolan e Lucy fermano una donna per eccesso di velocità. Questa si rivela essere Claire Ivey, autrice di furti milionari, già nota alle forze dell’ordine, ma mai incastrata. Tim viene promosso sergente, mentre ad Harper viene affidata una nuova recluta, tale Aaron Thorsen, un ragazzo di colore accusato di omicidio e poi assolto. Complice un passato non certo limpidissimo, Harper è certa che Aaron non abbia le qualità per fare il poliziotto. Ma il giovane saprà conquistare la sua fiducia quando insieme i due indagano sull’omicidio di Machaela Faris, una nota stilista. Il delitto è collegato al furto che Clare sta organizzando. Nolan rincontra Bailey con la quale inizia una relazione. Lucy, Tim, Harper riusciranno a fermare la rapina milionaria e Nolan riuscirà ad arrestare Claire.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

