Meraviglie dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

Il programma di Alberto Angela Meraviglie La Penisola Dei Tesori torna su Rai 1 in prima serata con la nuova edizione. Il divulgatore scientifico tra i più amati in Italia condurrà il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le info su orari e dove vedere le puntate in tv, streaming, replica. SCOPRI COSA C’È IN TV

Meraviglie La Penisola Dei Tesori: il nuovo programma di Alberto Angela

Una grande produzione che, come i precedenti eventi di Alberto Angela su Rai 1, si avvale della tecnologia 4K HDR (spettacolari riprese con droni, effetti speciali, minifiction). Il tutto al servizio di una grande operazione culturale di Rai 1. L’Italia è davvero la Penisola dei Tesori, infatti ospita 53 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Quello italiano non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Il merito di tanta ricchezza, di tanta bellezza è tutto nostro, dei nostri padri, dei nostri antenati. Questo programma quindi è anche un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuiamo a fare.

Meraviglie dove vedere in tv e replica

Meraviglie va in onda il martedì sera a partire dal 28 dicembre 2021 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata al programma.

Meraviglie streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche di Meraviglie La Penisola Dei Tesori andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z. Quindi cliccare nella M e cercare il titolo della trasmissione.

Meraviglie La Penisola Dei Tesori: dove vedere in 4K

Il nuovo programma di alberto Angela Meraviglie La Penisola Dei Tesori verrà trasmesso anche in 4K, ossia in video ad altissima definizione. Per vederlo basta selezionare il canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, dove si trova il canale Rai 4K.

Meraviglie social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma di Alberto Angela Meraviglie La Penisola Dei Tesori basta andare sull’hashtag ufficiale #Meraviglie, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della Rai.

