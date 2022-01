Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, streaming

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio è il film stasera in tv mercoledì 19 gennaio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Huntsman Winter’s War

USCITO IL: 6 aprile 2016

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2016

REGIA: Cedric Nicolas-Troyan

CAST: Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Emily Blunt, Charlize Theron, Sam Claflin, Sheridan Smith, Nick Frost

DURATA: 114 minuti

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio film stasera in tv: trama

Tutto comincia molto tempo prima della storia di Biancaneve vista nel primo film della saga. La sorella della regina cattiva Ravenna (Charlize Theron), di nome Freya (Emily Blunt), è vittima di un terribile tradimento: la perfida regina, quando lo Specchio delle Brame le rivela che la figlia di sua sorella Freya sarebbe stata destinata a spodestarla in bellezza, uccide la neonata. Il dolore strazia a tal punto Freya che decide di lasciare per sempre il Reame e, avendo lei il dono di dominare il freddo, si trasforma nella Regina di Ghiaccio senza più un’anima e pronta a fare di tutto perché l’amore sparisca dal regno. Possedendo il dono di poter congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci si circonda di una legione di letali cacciatori-guerrieri.

I suoi soldati vengono addestrati fin da piccoli in maniera dura alla caccia e alla guerra, dopo essere stati strappati ai loro genitori. A nessuno di loro viene concessa la possibilità di conoscere buoni sentimenti soprattutto l’amore. Tra le truppe ci sono due ragazzi che la regina dei Ghiacci predilige, Eric (Chris Hemsworth) e Sara (Jessica Chastain), ed entrambi se pur addestrati in modo duro alla fine contravvengono al suo unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti. Intanto la regina viene a sapere che la sorella scomparsa è resuscitata dagli abissi dorati e Freya chiama a sé i suoi soldati per restituire lo Specchio delle Brame all’unica strega in grado di gestirne il potere. Le due malvagie sorelle con la loro forza oscura rappresentano ora una doppia minaccia per le Terre incantate. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio film stasera in tv: curiosità

Inizialmente ci volevano due ore per sistemare il make up di Emily Blunt.

Nella versione in lingua originale, il narratore è Liam Neeson.

Si tratta del primo sequel per Charlize Theron.

La pellicola si ispira alla favola di Hans Christian Andersen La Regina di Neve.

I quattro attori principali sono nati tutti in diversi Continenti: Chris Hemsworth in Australia, Charlize Theron in Africa, Emily Blunt in Europa e Jessica Chastain negli USA.

Il Cacciatore (Chris Hemsworth) e il villain del film Ravenna (Charlize Theron) non si incontrano nel film fino a un’ora e mezza.

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio streaming

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio film stasera in tv: trailer

