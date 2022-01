Non sono un Assassino film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Non sono un Assassino è il film stasera in tv martedì 19 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non sono un Assassino film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2019

REGIA: Andrea Zaccariello

CAST: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Sarah Felberbaum, Barbara Ronchi, Caterina Shulha, Vincenzo De Michele, Elisa Visari, Flavia Gatti, Pasqualina Sanna, Silvia D’amico

DURATA: 111 Minuti

Non sono un Assassino film stasera in tv: trama

Il vice questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio) esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni), che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM (Claudia Gerini) che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato amico di una vita (Edoardo Pesce). Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera.

Non sono un Assassino recensione

La pellicola si inserisce tra il genere noir e il legal thriller con un ricco cast (Riccardo Scamarcio ed Edoardo Pesce, Alessio Boni e Claudia Gerini). Il soggetto è affascinante ed è preso dal libro di Francesco Caringella. Nonostante questi ottimi presupposti il film non decolla soprattutto a causa della sceneggiatura, in particolare con riferimento ai dialoghi e a un eccessivo uso di flashback e flashforward.

Non sono un Assassino film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sull’omonimo best-seller di Francesco Caringella ed è la storia del vice-questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio).

Non sono un Assassino streaming

Non sono un Assassino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Non sono un Assassino film stasera in tv: trailer

