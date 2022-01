Single ma non troppo film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, streaming

Single ma non troppo è il film stasera in tv mercoledì 19 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Single ma non troppo film stasera in tv: cast

La regia è di Christian Ditter. Il cast è composto da Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann, Damon Wayans Jr., Anders Holm, Jake Lacy, Nicholas Braun, Jason Mantzoukas, Colin Jost, Sarah Ramos.

Single ma non troppo film stasera in tv: trama

C’è un modo giusto di essere single, un modo giusto per non essere single e poi ci sono Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom e David. La Grande Mela pullula di cuori solitari, ognuno in cerca della propria anima gemella, o anche solo di un incontro emozionante o anche di qualcosa che sta nel mezzo. E tra sms stuzzicanti e bollenti incontri di una notte, quel che tutti i single hanno in comune è la necessità di imparare ad essere unici in un mondo in cui la definizione dell’amore è in continua evoluzione. Dormire in giro per la città che non dorme mai non è mai stato così divertente!

Single ma non troppo streaming

Single ma non troppo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Single ma non troppo film stasera in tv: trailer

