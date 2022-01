Stardust film stasera in tv 19 gennaio: cast, trama, streaming

Stardust è il film stasera in tv mercoledì 19 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stardust film stasera in tv: cast

La regia è di Neil Gaiman. Il cast è composto da Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Peter O’Toole, Rupert Everett, Sienna Miller, Ian McKellen.

Stardust film stasera in tv: trama

Il film racconta l’epica avventura del giovane Tristan (Charlie Cox) che per conquistare la sua amata Victoria (Sienna Miller), le promette di portarle una stella caduta sulla Terra. Per farlo, Tristan salta il muro che separa il suo mondo da un’altro misterioso e proibito ai confini del suo villaggio. Il ragazzo trova la stella, che non è un sasso o altro, ma una ragazza di nome Yvaine (Claire Danes). Tristan però non è l’unico a darle la caccia.

Ci sono anche gli spietati figli di un re (Peter O’Toole) e i fantasmi dei loro tre fratelli morti; ma ancor più pericolosa è una strega, Lamia (Michelle Pfeiffer), che vuole prendere la stella per ottenere un incantesimo di eterna giovinezza per sè e le sue sorelle. Durante un viaggio pieno di avventure e pericoli, Tristan e Yvaine incontrano molti personaggi eccentrici tra cui il pirata Capitan Shakespeare (Robert De Niro) e il disonesto mercante di nome Ferdy the Fence (Ricky Gervais).

Stardust streaming

Stardust streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stardust film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Stasera in tv link utili