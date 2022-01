Knock Knock film stasera in tv 20 gennaio: cast, trama, streaming

Knock Knock è il film stasera in tv giovedì 20 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Knock Knock film stasera in tv: cast

La regia è di Eli Roth. Il cast è composto da Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas, Aaron Burns, Colleen Camp.

Knock Knock film stasera in tv: trama

Evan Webber (Keanu Reeves) è un architetto con una vita piena di soddisfazioni: vive in una bella casa da lui progettata, ha una bella moglie e due figli amorevoli. Quando la famiglia parte per una vacanza, Evan resta a casa per lavorare, ma la notte viene interrotto da due ragazze che gli chiedono aiuto dopo essere rimaste a piedi per un guasto all’auto. Evan le fa entrare, ma quando tenta di farle andare via, Genesis e Bel lo seducono e restano con lui tutta la notte. Quando le due alla mattina distruggono e sporcano tutta la casa, Evan riesce a farle andare via minacciando di denunciarle, ma poco dopo le ragazze torneranno in casa aggredendolo e legandolo.. trasformando la sua vita in un vero e proprio incubo.

Knock Knock streaming

Knock Knock streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Knock Knock film stasera in tv: trailer

