The Resident 3: trama episodi 21 gennaio 2022 su Rai 2

THE RESIDENT 2 EPISODI 21 GENNAIO 2022. La terza stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 21 gennaio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 4 episodio 1 Finché morte non ci separi. La prima puntata si muove su due piani temporali. Attraverso alcuni flashback vediamo l’impatto dello svilupparsi dell’epidemia sul personale del Chastain Memorial e sui pazienti. Tutti cercano di dare il massimo per salvare vite e, nel contempo, proteggere i propri cari, tutti tranne Cain che, fedele a se stesso, si concentra unicamente sui suoi interventi. L’infermiera Hundley contrae il virus così come la dottoressa Voss. Entrambe sopravvivono. Non è così fortunato, invece, il padre di Devon, un tassista, che va incontro alla morte. La situazione al limite porta Logan Kim a rischiare il tutto per tutto (anche il suo lavoro) per far avere al personale il giusto equipaggiamento protettivo. Fatto che pone Kim sotto una nuova luce agli occhi di Conrad. A proposito di Conrad… facciamo un salto in un futuro migliore. Conrad e Nic finalmente si sposano. Accanto a loro gli amici più cari. Tra questi AJ che rivela di aver chiuso la sua relazione con Andrea e, finalmente, confessa i suoi sentimenti a Mina. I due si baciano…

The Resident 4 episodio 2 Il tribunale di Mina Okafor. Dopo aver forzato la mano per acquistare il materiale necessario allo staff dell’ospedale, Logan Kim riceve il suo “compenso” per aver compiuto la sua prima buona azione: viene licenziato per aver utilizzato fondi senza autorizzazione. Prima di lasciare il Chastain l’uomo ha un ultimo avvertimento per Conrad: in ospedale le cose non faranno che peggiorare. Nel frattempo, Mina ed AJ si occupano di un paziente cui Cain ha mentito per ottenere il consenso a eseguire un intervento molto particolare, con il risultato che il paziente ha contratto il Covid. I tre riescono a risolvere la situazione ma, alla fine, AJ, che ancora spera in una redenzione del collega, decide di non fare rapporto, Mina, invece, sceglie una strada diversa. Conrad e Devon si occupano di Michelle Randall, politico di spicco, membro del Congresso e in odore di nuova carica a Governatore della Georgia. Kit riesce a mettersi in contatto con il presidente della Red Rock per capire quali saranno le sorti dell’ospedale. A quanto pare non ci sarà un sostituto di Logan Kim, ma come verranno gestite le cose ancora non è dato sapere. Infine, mentre Bell cerca di ricucire i rapporti con il figliastro Jake, chirurgo plastico e al contempo musicista, Nic ha un lieto annuncio: è in dolce attesa.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

