L’uomo in più film stasera in tv 22 gennaio: cast, trama, streaming

L’uomo in più è il film stasera in tv sabato 22 gennaio 2022 in onda seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’uomo in più film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Sorrentino. Il cast è composto da Toni Servillo, Andrea Renzi, Angela Goodwin, Nello Mascia, Ninni Bruschetta, Peppe Lanzetta, Monica Nappo, Stefania Barca, Beniamino Femiano, Maurizio Cocorullo, Clotilde Sabatino, Marzio Onorato, Italo Celoro, Rosaria De Cicco, Roberto De Francesco, Enrica Rosso.

L’uomo in più film stasera in tv: trama

L’uomo in più racconta le vicissitudini, nella Napoli degli Anni ’80, di due uomini che sembrano non avere soltanto il nome di Antonio Pisapia in comune. Entrambi, infatti, hanno scalato le cime del successo, uno come calciatore, l’altro come cantante, trovandosi però in poco tempo a contemplare le loro carriere bruscamente interrotte da diverse (e non sempre solo sfortunate) ragioni. A distanza di quattro anni i due tenteranno di risalire la china.

L’uomo in più streaming

L’uomo in più streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’uomo in più film stasera in tv: trailer

