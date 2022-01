Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 23 gennaio 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 23 gennaio 2022

Ospiti della puntata il segretario del PD Enrico Letta, Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute e autore del libro “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere”, il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, nelle librerie con l’autobiografia “La bambina che non sapeva odiare” scritta assieme a Paolo Rodari, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la giornalista Annalisa Cuzzocrea, Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”, e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri dalla Francia e Marco Varvello dal Regno Unito.

E ancora, il regista e sceneggiatore Giuseppe Tornatore, premio Oscar per il Migliore Film Straniero con Nuovo Cinema Paradiso e autore di capolavori come La leggenda del pianista sull’oceano e Baarìa, dal 27 nelle sale gennaio con “Ennio”, documentario sul Maestro Ennio Morricone presentato Fuori Concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia e realizzato con il contributo e la testimonianza di grandi artisti e registi che negli anni hanno collaborato con il Maestro, Mara Venier e Shel Shapiro, in occasione dell’uscita del videoclip “La leggenda dell’amore eterno” che vede protagonista la celebre conduttrice e che anticipa l’album dello storico cantante dei Rokes in uscita a marzo.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo: ospiti 23 gennaio 2022

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Hell Raton, Antonio Cornacchione, Maurizio Ferrini e Mara Venier e Shel Shapiro che tornano al tavolo.

