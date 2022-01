THE ROOKIE EPISODI 23 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 23 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 23 gennaio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 3 Sulla linea di fuoco. Un incendio domestico che svela un omicidio, un cecchino con esperienza militare che potrebbe rivelarsi un serial killer e il dilemma di Wesley che, in seguito al salvataggio di Angela, ora si ritrova in debito con Elijah Stone: queste le storie su cui ruota la puntata. Nolan e Chen intervengono sul luogo di un incendio e salvano un uomo rimasto intrappolato. A fiamme spente, i vigili del fuoco rinvengono un cadavere. Ma la morte non è stata causata dall’incendio, il corpo presenta numerose fratture. E’ stato ucciso prima, ma da chi e perché? Durante una pausa, Nolan, Chen, Bradford, Harper e Webb assistono a una sparatoria nei confronti di veicolo di scorta privato. Il cecchino riesce a fuggire. E’ evidente che abbia esperienza militare. Inizia la caccia. Nel frattempo, Wesley è sempre più in balia di Elijah Stone che lo ricatta, costringendolo a difendere Aiden Merrit un ex mercenario che potrebbe rivelarsi il cecchino che i nostri stanno cercando di stanare. Infine, sul fronte personale, Aaron cede la sua prenotazione al ristorante a Harper. Lei invita James, ma lui non risponde al messaggio e così ripiega su Alonzo. I due si ritrovano insieme nel locale, nell’imbarazzo generale. Nello stesso ristorante ci sono anche Lopez e Wesley che hanno affidato il piccolo Jack a Nolan e Bailey e che si godono la loro prima serata libera.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

