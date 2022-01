Viaggio nella Grande Bellezza il Quirinale anticipazioni 26 gennaio 2022

VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA IL QUIRINALE ANTICIPAZIONI. Mercoledì 26 gennaio 2022 torna su Italia 1 il programma condotto da Canale 5 con una puntata speciale dedicato alla residenza ufficiale del Capo dello Stato. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mercoledì 26 gennaio, in prima serata, Canale 5 propone la prima visione assoluta di Viaggio nella Grande Bellezza: il Quirinale, docu-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. E Cesara Buonamici, firma di punta del TG5, che dalla seicentesca Coffee House dei giardini racconta curiosità del Quirinale e dei suoi inquilini. Giorni cruciali per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ideali per la trasmissione del programma RealLife Television, interamente, con i suoi tesori artistici, la sua storia, i suoi personaggi. Bocci visita “insieme al pubblico” i saloni del piano nobile del Palazzo. Entra nelle cucine, mentre si prepara un Pranzo di Stato. Percorre i giardini, di giorno e di notte. Visita la Caserma dei Corazzieri. E sale sulla Flaminia 335, l’auto presidenziale realizzata in soli cinque esemplari nel 1961.

Nel suo percorso, Bocci incontra le donne e gli uomini e che lavorano al Quirinale, raccogliendo aneddoti e testimonianze sulla vita quotidiana di Palazzo e sui suoi tesori di arte antica e contemporanea. Ci sarà spazio anche al ricordo di alcuni dei dodici Presidenti del passato, da Pertini a Cossiga, da Einaudi a Mattarella. Tra le testimonianze raccolte, quelle di Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica; Col. Luciano Magrini, Comandante Rgt. Corazzieri; Marco Lattanzi, storico dell’arte; Mauro Piacentini, Direttore tecnico Giardini del Quirinale ; Alessandra Feliciangeli e Angelo Rossini, addetti alla custodia del Palazzo del Quirinale; Fabrizio Boca, Executive Chef del Quirinale; Luca Pastorelli, Vice Caposettore Autorimessa; V. Brig. Antonio Porcheddu, Istruttore di Equitazione; Lgt. Giancarlo Zunnui, Maresciallo di Palazzo; Angelo De Maso, Corazziere.

Il Palazzo, posto sull’omonimo colle e affacciato sull’omonima piazza è stato la residenza ufficiale del Re d’Italia dal 1870 e, dal 1946, del Presidente della Repubblica. Costruito a partire dal 1573, è uno dei più importanti palazzi della Capitale: alla sua costruzione e decorazione hanno lavorato maestri dell’arte italiana come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni.

Viaggio nella Grande Bellezza streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone o tablet attraverso l'app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android.

