L’Agenzia dei Bugiardi film stasera in tv 27 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

L’Agenzia dei Bugiardi è il film stasera in tv giovedì 27 gennaio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Agenzia dei Bugiardi film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Volfango De Biasi

CAST: Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Herbert Ballerina, Diana Del Bufalo, Paolo Calabresi

DURATA: 100 minuti

L’Agenzia dei Bugiardi film stasera in tv: trama

Il seducente Fred (Giampaolo Morelli), l’esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l’apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “ Meglio una bella bugia che una brutta verità.” Fred si innamora di Clio (Alessandra Mastronardi), paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto (Massimo Ghini) è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene (Carla Signoris) una scappatella con la sua giovane amante Cinzia (Diana Del Bufalo). Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Agenzia dei Bugiardi recensione

La trama di questa commedia è incentrata sul tema verità-bugie, sul valore della verità e sulle conseguenze tragicomiche delle bugie. Il tutto si sviluppa all’interno della cornice sentimentale della storia d’amore tra due dei protagonisti interpretati da Alessandra Mastronardi e Giampaolo Morelli. Originale l’idea della sceneggiatura che racconta la storia di tre amici che per sbarcare il lunario hanno deciso di aprire una particolarissima agenzia “fornitrice di alibi” il cui motto è: “Meglio una bella bugia che una brutta verità”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Agenzia dei Bugiardi film stasera in tv: curiosità

Tra i lavori del regista Volfango De Biasi ricordiamo: uno degli episodi del film Esercizi di stile (1996); il suo film di esordio alla regia Come tu mi vuoi; il pluripremiato 20 sigarette e i suoi film campioni di incassi Colpi di fulmine, Colpi di Fortuna in cui è presente in veste di sceneggiatore.

La pellicola è un remake del film francese Alibi.com.

L’Agenzia dei Bugiardi streaming

L’Agenzia dei Bugiardi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Agenzia dei Bugiardi film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili