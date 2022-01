IL COMPLOTTO CONTRO L’AMERICA TRAMA EPISODI. Stasera in tv venerdì 28 gennaio 2022 va in onda in prima serata su Rai 3 la mini serie statunitense targata HBO, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Il complotto contro l’America serie tv su Rai 3: trama episodi 28 gennaio 2022

Maggio 1941. Pochi mesi dopo l’insediamento di Lindbergh, negli Stati Uniti sono aumentati gli incidenti antisemiti. Lindbergh firma un accordo di neutralità con Adolf Hitler. Incarica Bengelsdorf anche di un programma chiamato “Just Folks”, come parte dell’Office of American Absorption, che colloca temporaneamente ragazzi ebrei in famiglie rurali per renderli “più americani”; Evelyn iscrive Sandy per partecipare. Philip inizia ad avere incubi sui nazisti. Nel frattempo, la demenza della madre di Evelyn e Bess è peggiorata. Man mano che la preoccupazione di Bess per la sicurezza della sua famiglia cresce, li mette in lista d’attesa per potenzialmente emigrare in Canada. I Levins fanno un viaggio a Washington, DC, dove sperimentano l’antisemitismo sia tra i cittadini che tra la polizia. Herman alla fine dà il permesso a Sandy di recarsi in Kentucky come parte di Just Folks. Alvin prospera nel programma militare canadese e viene reclutato dall’intelligence britannica per aiutare a rubare un dispositivo radar tedesco. Tuttavia, perde la gamba in combattimento.

Il complotto contro l’America streaming

La serie tv Il complotto contro l’America streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

