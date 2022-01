Safe film stasera in tv 28 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Safe è il film stasera in tv venerdì 28 gennaio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Safe film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Poliziesco

ANNO: 2012

REGIA: Boaz Yakin

CAST: Jason Statham, Anson Mount, Chris Sarandon, Reggie Lee, James Hong

DURATA: 94 minuti

Safe film stasera in tv: trama

Luke Wright (Jason Statham) è un combattente di second’ordine che lotta nel circuito delle mixed martial arts. Conduce ormai una vita senza stimoli fatta di monotona routine e senza speranze o futuro. Ma un giorno durante un combattimento combinato Luke non rispetta gli accordi e fa saltare i pronostici sul risultato del match combinato. Per questo la mafia russa uccide tutta la famiglia e lo esclude definitivamente da ogni circuito di lotta. Luke diventa un emarginato, un povero barbone che vaga per le strade di New York tormentato dal senso di colpa e dalla paranoia di essere costantemente spiato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pensa che ogni persona a cui lui si possa affezionare sia destinata a morire. Un giorno quando si trova di fronte l’assassino della moglie che tormenta una ragazzina cinese di 12 anni, Mei, Luke non esita a intervenire. Inizia così per lui una guerra senza limiti. Infatti la ragazzina cinese è Mei, un genio della matematica utilizzata dalle Triadi per memorizzare un codice ricercato da tutti compresi la mafia russa e la stessa la polizia. Luke capisce che è l’unico a poter salvare Mei e per la ragazzina dovrà combattere duramente riscattando così la sua stessa esistenza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Safe film stasera in tv: curiosità

Il film è il primo di una serie di tre. i sequel sono Dredd di Pete Travis e Protection di Simon West.

Le scene a casa del sindaco sono state girate presso la tenuta di Bloomfield a Villanova, Pennsylvania,costruita nel 1905 da Horace Trumbauer, celebre architetto di Philadelphia.

La voce di Jason Statham nel doppiaggio italiano è di Francesco Prando.

Le musiche del film sono di Mark Mothersbaugh leader della band punk-rock dei Devo.

Il film ha fruito di un budget di 33 milioni di dollari incassandone pocò più di 17 in patria e circa 40 nel mondo.

Safe streaming

Safe streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Safe film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/i-N6rd7fyhg

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili