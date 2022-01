The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione venerdì 28 gennaio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 5 trama episodi 28 gennaio 2022

The Good Doctor 5 episodio 4 Razionalità. Come abbiamo scoperto nel finale della scorsa puntata, Salen ha affisso un cartellone con l’immagine di Shaun sulla facciata dell’ospedale senza chiedere il suo permesso. La reazione del giovane dottore non si fa attendere. Shaun è furioso e le chiede di rimuoverlo immediatamente. Salen, però, non sembra disposta ad arrendersi subito e gli propone di riflettere sulla questione, di pensarci su e non agire spinto dalle emozioni. Se dopo 48 ore Shaun avrà trovato delle buone ragioni, lei toglierà il cartellone. Nel frattempo al San Bonaventure arriva Holly, una giovane paziente affetta da miopatia viscelare. Salen rimane colpita dalla tenacia di suo padre, Walt, e decide che Andrews, Mateo e Shaun dovranno confrontarsi con lui per quanto riguarda il futuro di Holly. Nonostante le buone intenzioni, Walt non prenderà la giusta decisione per sua figlia. Sarà Shaun che, dopo aver parlato con Holly, capirà qual è la strada giusta da seguire per salvarle la vita. E sarà grazie a Holly se alla fine Shaun chiederà a Salen di non rimuovere il cartellone.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili