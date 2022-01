THE RESIDENT 2 EPISODI 28 GENNAIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 28 gennaio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 3: trama episodi 28 gennaio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 3 Un paziente inaspettato. Per l’arrogante ed egocentrico Cain è tempo di affrontare il proprio Karma. Mentre l’uomo sta cercando di salvare Eva, una giovane donna rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale (e che in seguito si scoprirà essere inserita nel programma Protezione Testimoni), l’uomo viene investito da un’ambulanza e riporta gravissime ferite alle mani. Trasportato d’urgenza al Chastain finisce sotto i bisturi di due suoi specializzandi che commettono più di un errore prima dell’arrivo della dottoressa Voss. Insieme ad AJ, Kit riesce a salvare la vita di Cain, ma rimane ancora da vedere se si risveglierà e quali danni avrà subito il suo cervello. Nel frattempo, mentre Conrad e Nic si occupano di Eva, Devon cerca di convincere Winston, un suo paziente ormai agli sgoccioli, a chiamare la figlia per tentare una riconciliazione in extremis. Bell, infine, decide di trasmettere in diretta il suo intervento su Emmett Mackey. Mina è fortemente contraria e i fatti le daranno ragione. La semplice operazione va incontro ad alcune complicazioni…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 3: trama episodi 28 gennaio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 4 Guardare avanti. Una lieta notizia, un lutto difficile da superare, un possibile matrimonio e una svolta che potrebbe cambiare le vite dei nostri protagonisti: ecco il menù di questo episodio. La lieta notizia arriva da Conrad e Nic, avranno una bambina. Il lutto è quello di Devon, acuito dalla visita della madre. Quando il giovane ha una reazione esagerata nei confronti della donna, capisce che per loro è giunto il momento di confrontarsi e comprendere le rispettive difficoltà. Mina scopre che potrebbe avere qualche problema con la green card, così decide di chiedere ad AJ di sposarla. Finirà per ripensarci, ma mettendo in chiaro una cosa: il suo amore per AJ non è in discussione. E lui, ovviamente, ricambia il sentimento. Infine, Bell, dopo essere diventato l’oggetto del desiderio di una fan fin troppo ossessiva (condizione causata da una patologia fisica), scopre finalmente i piani della Red Rock: il Chastain è stato venduto e gli acquirenti intendono convertirlo in appartamenti di lusso.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

The Resident sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Resident basta andare sull’hashtag ufficiale #TheResident, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Resident e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Resident: link utili