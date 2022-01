C’era una volta a New York film stasera in tv 30 gennaio: cast, trama, streaming

C’era una volta a New York è il film stasera in tv domenica 30 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

C’era una volta a New York film stasera in tv: cast

La regia è di James Gray. Il cast è composto da Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner, Angela Sarafyan, Antoni Corone, Dylan Hartigan, Dagmara Dominczyk, Ilia Volokh, Glenn Fleshler, Susan Gardner.

C’era una volta a New York film stasera in tv: trama

1921. Due sorelle polacche, Ewa (Marion Cotillard) e Magda Cybulski, lasciano la loro terra natia nella speranza di trovare una vita migliore a New York. Durante la lunga traversata però Magda si ammala gravemente ed Ewa è costretta a concedere favori sessuali pur di ottenere cibo e medicine per la sorella malata, venendo accusata per questo di bassa moralità. Giunte in America, ad Ellis Island, le due sorelle non riescono a superare i controlli: Magda viene bloccata per le sue pessime condizioni di salute e messa in quarantena insieme ad altri malati di tisi, mentre Ewa, penalizzata dall’etichetta che si porta addosso, non ottiene i documenti da immigrata. Le due sventurate sorelle si ritrovano così separate in una terra straniera ed ostile. Ewa rimasta sola a girovagare tra le strade sconosciute di New York, viene presto adocchiata da Bruno Weiss (Joaquin Phoenix), un affascinante e controverso showman, che le propone di lavorare per lui nel suo piccolo locale di spettacoli.

C’era una volta a New York streaming

C’era una volta a New York streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

C’era una volta a New York film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Stasera in tv link utili