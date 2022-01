La Sposa torna stasera in tv domenica 30 gennaio 2022 in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della nuova fiction con protagonista Serena Rossi. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Sposa trama e anticipazioni episodi 30 gennaio 2022

La Sposa trama episodio 3. Vittorio muore. Pentito per aver raggirato la famiglia della prima moglie di Italo, prima di morire aveva restituito al fratello della donna i terreni che gli aveva sottratto e ne aveva comprati altri, apparentemente incolti e paludosi. Queste ultime spese e la chiusura della filanda preoccupano Italo, ma Maria è ottimista. Intanto, Antonio si è trasferito al Nord con Giuseppe e, quando scopre dei loro problemi economici, si offre di aiutarli comprando i nuovi terreni e proponendo a Italo di lavorare per lui. In realtà Antonio, oltre a omettere informazioni preziose su quei terreni, punta a ben altro. Intanto al casale la raccolta del grano rallenta e la trebbiatura è a rischio, ma Maria ha un’idea: offrire lavoro alle donne che potranno portare i loro figli, grazie alla creazione di uno spazio per intrattenerli. Finalmente tutto è pronto per la trebbiatura, ma durante la notte scoppia un violento incendio in cui si trova coinvolto Paolino.

La Sposa streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

