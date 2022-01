THE ROOKIE EPISODI 30 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 30 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 30 gennaio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 4 Rosso fuoco. In questo episodio vedremo Nolan e Chen sulle tracce di una persona scomparsa, un caso che potrebbe mettere a rischio l’intera squadra. Nel frattempo, Wesley deve superare un compito praticamente impossibile e Harper continua la ricerca di un piromane seriale dopo aver risposto alla denuncia di un ciclista ferito. La puntata inizia con la detective Lopez che, salutata con gioia da tutti i colleghi, riprende servizio dopo la maternità. Grey comunica a Tim la sua intenzione di andare a parlare con Elijah e si presenta da lui proprio quando c’è Wesley che per un pelo riesce a scappare dal retro. Nolan riesce a rintracciare Linda che in apparenza è scappata da colui che si dichiara suo marito e che sostiene che la ragazza soffra di disturbi mentali, ma che in realtà la teneva prigioniera. Poi in una colluttazione a fuoco la ragazza riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce. Nolan, Lucy e Tim entrano nella casa e si rendono conto che si tratta di un rifugio di spie russe estremamente attrezzato tecnologicamente e contenente numerose armi. Il caso dovrebbe passare all’FBI nella persona di Weston. Harper e Aaron si imbattono in un apparente incidente di auto ai danni di un ciclista che però scompare.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

