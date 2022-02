211 Rapina in corso film stasera in tv 1 febbraio: cast, trama, streaming

211 Rapina in corso è il film stasera in tv martedì 1 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

211 Rapina in corso film stasera in tv: cast

La regia è di York Alec Shackleton. Il cast è composto da Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, Sean James, Dwayne Cameron, Ori Pfeffer, Weston Cage, Mark Basnight, Amanda Cerny, Michael Bellisario, Raymond Steers, Derek Horse, Fedi Bashur.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

211 Rapina in corso film stasera in tv: trama

Il film racconta dell’assalto alla Bank of America a North Hollywood, avvenuto il 28 febbraio 1997, in cui quattro spietati criminali armati e ben addestrati presero in ostaggio 26 persone, tra impiegati e clienti, provocando l’intervento di squadre speciali della LAPD e della SWAT con il supporto dell’Interpol, da tempo sulle tracce dei quattro rapinatori. Ma sarà l’agente Chandler a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinaria della storia americana.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

211 Rapina in corso streaming

211 Rapina in corso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

211 Rapina in corso film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili