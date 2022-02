Sanremo 2022 PrimaFestival: dove vederlo in tv e streaming

SANREMO 2022 PRIMAFESTIVAL. Rai 1 proporrà da sabato 29 gennaio fino alla finale di sabato 5 febbraio 2022 un appuntamento quotidiano alle ore 20:35 con il PrimaFestival per seguire tutte le news sul Festival di Sanremo. Una striscia quotidiana di 5 minuti in onda subito dopo il TG1 per aggiornare il pubblico su tutte le novità, i gossip e le curiosità sulla kermesse sanremese. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO2022

Sanremo 2022 PrimaFestival: le news quotidiane sul Festival

Torna per il sesto anno consecutivo, PrimaFestival, la striscia quotidiana che guida il pubblico alla scoperta della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in onda da sabato 29 gennaio, tutti i giorni, subito dopo il Tg1 delle 20. Il programma, rigorosamente in diretta dal Glass Studio collocato davanti al Teatro Ariston, è condotto dal trio composto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola di Benedetto, e racconterà da differenti punti di vista tutta la kermesse, il suo clima e ciò che accade dietro le quinte dello spettacolo, in rete e dalle pagine dei social. Il tutto per far vivere appieno, e in maniera transmediale, il più grande evento televisivo italiano.

Sanremo 2022 PrimaFestival dove vederlo

PrimaFestival va in onda su Rai 1 in diretta ogni giorno alle 20:35 circa subito dopo il Tg1, dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo. Un appuntamento quotidiano per informare i telespettatori tutto quello che sta per accadere e quello che è accaduto a partire da sabato 29 gennaio fino alla serata finale del 5 febbraio.

Sanremo 2022 PrimaFestival streaming

Sanremo 2022 PrimaFestival streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sanremo sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2022 #FestivalDiSanremo #SanRemo72. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Sanremo: link utili