Automata film stasera in tv 2 febbraio: cast, trama, streaming

Automata è il film stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Automata film stasera in tv: cast

La regia è di Gabe Ibáñez. Il cast è composto da Antonio Banderas, Dylan McDermott, Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith, Robert Forster, Tim McInnerny.

Automata film stasera in tv: trama

Siamo in un futuro apocalittico distopico nel 2044. La Terra è sempre più desertificata e gli uomini sopravvivono a stento in un ambiente ormai totalmente ostile. La razza umana è destinata a estinguersi e per evitarlo alcuni scienziati creano il primo androide quantistico, l’Automata Pilgrim 7000. Il suo scopo è quello di allontanare la minaccia sull’uomo e il futuro inizia a rivelarsi come una necessaria convivenza tra uomini e robot. Nel frattempo fa la sua rapida ascesa la ROC (Robotics Corporation), di cui fa parte l’agente assicurativo Jacq Vaucan (Antonio Banderas), pagato per svolgere controlli per assicurarsi che siano rispettati i protocolli di sicurezza e individuare i modelli difettosi di androidi. Jacq però si troverà di fronte ad una verità davvero inaspettata e scomoda..

Automata streaming

Automata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Automata film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=WbSh0SrOwAk

