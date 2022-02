Com’è bello far l’amore film stasera in tv 2 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Com’è bello far l’amore è il film stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Com’è bello far l’amore film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: Fausto Brizzi

CAST: Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele, Alessandro Sperduti, Michela Andreozzi, Eleonora Bolla, Franco Trentalance, Lillo, Michele Foresta, Enzo Salvi

DURATA: 97 Minuti

Com’è bello far l’amore film stasera in tv: trama

Andrea (Fabio De Luigi) e Giulia (Claudia Gerini) hanno quarant’anni anni, sono sposati, hanno un figlio, Simone, adolescente ben educato, hanno una bella casa in città, una al mare e una vita tranquilla. Unica pecca in questo quadretto idilliaco: i due non hanno rapporti matrimoniali da molto tempo. Un giorno, a sorpresa, Giulia riceve una visita: il suo amico di una vita è venuto a trovarla. Si tratta di Max (Filippo Timi), famoso pornidivo, attivo e residente a Hollywood! Quando giunge a casa di Andrea e Giulia, nel corso della convivenza, dispenserà dritte piccanti alla coppia e qualche consiglio anche al giovane Simone… Tra situazioni esilaranti e circostanze sconvenienti, le vite dei protagonisti verranno sconvolte e …

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Com’è bello far l’amore film stasera in tv: curiosità

Il film è co-sceneggiato dallo stesso regista Brizzi insieme ad Andrea Agnello e da Marco Martani.

Nel film interpretano piccoli ruoli alcuni noti attori o personaggi. Tra gli altri Margherita Buy, Franco Trentalance, il sessuologo Marco Rossi, Lillo ed Enzo Salvi.

Com’è bello far l’amore streaming

Com’è bello far l’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Com’è bello far l’amore film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili