Un Boss In Salotto film stasera in tv 2 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Un Boss In Salotto è il film stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un Boss In Salotto film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Luca Miniero

CAST: Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini, Giselda Volodi, Marco Marzocca

DURATA: 90 minuti

Un Boss In Salotto film stasera in tv: trama

Cristina (Paola Cortellesi) napoletana e Michele (Luca Argentero), nordista convinto sono una normale e tranquilla famiglia e vivono nel nord Italia. La loro vita viene sconvolta quando Cristina viene convocata in Questura. Lì le viene comunicato che suo fratello Ciro è coinvolto in un processo di camorra. Ha chiesto e gli sono stati concessi gli arresti domiciliari sotto la custodia della sorella. Cristina non ha rapporto col fratello da oltre 15 anni, ma suo malgrado accetta. Immediatamente la tranquilla routine famigliare viene sconvolta dall’inarrestabile zio Ciro, un tipo molto poco abituato alle buone maniere.

Un Boss In Salotto film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in Alto Adige tra Bolzano, Merano, Appiano, Bressanone e a San Candido.

Le riprese del film sono state trasmesse in streaming, una iniziativa assolutamente nuova per la produzione cinematografica italiana. Gli utenti del web hanno potuto vedere in tempo reale la preparazione dei ciak.

Un Boss In Salotto streaming

Un Boss In Salotto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un Boss In Salotto film stasera in tv: trailer

