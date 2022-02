Darkest Minds film stasera in tv 3 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Darkest Minds è il film stasera in tv giovedì 3 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Darkest Minds film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Darkest Minds

DATA USCITA: 14 agosto 2018

GENERE: Fantascienza, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Jennifer Yuh

CAST: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore

Darkest Minds film stasera in tv: trama

Un’improvvisa virus uccide quasi tutti i bambini del mondo. Quelli sopravvissuti acquisiscono delle qualità speciali, dei poteri straordinari. Il governo decide di isolare il virus costringendo i bambini rimansti in dei campi facendoli così crescere lontano dal resto della popolazione. Non tutti i poteri di queste persone hanno la stessa efficacia e in questi campi i ragazzi vengono suddivisi in base alla potenza dei loro poteri identificati secondo vari colori. Chi è considerato troppo pericoloso viene ucciso. Tra queste “giovani mutanti” c’è Ruby, che però è riuscita a tenere nascosto il suo potere fino ai sedici anni. Una donna misteriosa fa fuggire ragazza dal campo. Ruby scopre che molti altri adolescenti con i poteri sono fuggiti dai campi. Ma è per lei difficile capire di chi si può fidare e chi invece è un nemici. Sarà dura riuscire a sopravvivere

Darkest Minds recensione

Il riferimento alle saghe letterarie appare evidente e il film non è certamente originale (X-Men, Hunger Games, Stranger Things). La pellicola è strutturata in tre parti: all’inizio sembra più un thriller, ma nella parte centrale il film si trasforma in un dramma romantico per adolescenti che racconta un amore nascente per concludersi nel finale in un action movie vorticoso. La trama è carente di un’impronta forte ed originale. Ci sono diversi temi messi in campo, ma non vengono approfonditi e tralasciando alcuni aspetti interessanti come ad esempio il gioco di potere tra gli adolescenti (da cui gli adulti senza poteri ne sono quasi totalmente esclusi) con una ripartizione tra chi crede che debba esistere un potere gerarchico a regolamentare le azioni e chi pensa che sia necessario un sistema decisionale democratico. Riflessioni più che mai attuali. La pellicola ha però una caratteristica che potrebbe renderla vincente agli occhi del pubblico a cui è rivolta: parla di problemi in cui i ragazzi possano identificarsi; del loro sentirsi un mondo a parte diverso e separato da quello degli adulti; delle difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.

Darkest Minds film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dalla serie di romanzi di Alexandra Bracken, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi con superpoteri.

Il film è stato distribuito nei cinema americani il 3 agosto 2018, mentre nelle sale italiane dal 14 agosto.

E’ la prima volta che una saga Young Adult vede come protagonista una ragazza afroamericana, Amandla Stenberg.

Le riprese si sono svolte ad Atlanta e sono iniziate nell’aprile 2017.

Darkest Minds streaming

Darkest Minds streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Darkest Minds film stasera in tv: trailer

Stasera in tv link utili