Olimpiadi Beijing 2022 dove vedere sulla Rai diretta, replica e streaming

OLIMPIADI BEIJING 2022 DOVE VEDERE. Dopo quattro anni di attesa, è arrivato il momento per le XXIV Olimpiadi Invernali 2022 che si svolgeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. Ecco di seguito orari italiani e dove vedere tutte le gare in diretta tv, streaming e in differita. SCOPRI TUTTO SULLE #OLIMPIADI

La fiamma Olimpica, che ha viaggiato dalla Corea del Sud fino alla Cina, accenderà il braciere durante la suggestiva Cerimonia di Apertura che avrà luogo venerdì 4 febbraio 2022 allo stadio Stadio Nazionale, il famoso “Nido d’uccello”, che abbiamo già visto all’inaugurazione dei Giochi estivi di Beijing 2008. Poi gli atleti delle 100 Nazioni partecipanti inizieranno a darsi battaglia negli oltre 109 eventi sportivi in programma durante le Olimpiadi di Pechino 2022. Quindi calerà il sipario sempre allo stadio Nazionale il 20 febbraio, con la Cerimonia di Chiusura, quando la fiamma Olimpica inizierà il suo viaggio verso i prossimi Giochi di Milano e Cortina 2026.

Olimpiadi Beijing 2022 dove vedere sulla Rai in diretta

La Rai si è aggiudicata la trasmissione di alcune gare in chiaro in esclusiva di queste Olimpiadi Invernali Beijing 2022. Non avverrà una copertura completa, di sola esclusiva di Discovery+. Ricordiamo che le ore indicate fanno riferimento all’Italia. La Cina ha infatti un fuso orario di +7 ore rispetto a noi. La maggior parte delle gare quindi si terranno durante la “nostra” notte. I Giochi cinesi andranno in onda in diretta su Rai 2 e Rai Spoirt HD a partire da sabato 5 febbraio. La suddivisione è la seguente: ogni giorno alle ore 2:00 circa di notte su Rai 2 va in onda la diretta delle competizioni. Alla mattina, invece, sarà Rai Spoirt HD a mandare in onda la diretta fino alle 15:00 pomeriggio.

Olimpiadi Beijing 2022 streaming

Sarà possibile seguire la diretta di Olimpiadi Beijing 2022 streaming su raiplay.it/dirette/rai2 o raiplay.it/dirette/raisportpiuhd così come sull’App RaiPlay. L’evento sarà inoltre visibile per gli abbonati delle piattaforme streaming su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e Now Tv.

Olimpiadi Beijing 2022: dove vedere su Sky

I Giochi invernali di Pechino saranno visibili in diretta tv per gli abbonati Sky sui canali lineari Eurosport 1 Eurosport 2, quasi interamente dedicati ai Giochi nei 19 giorni di evento, che garantiranno complessivamente oltre 300 ore di diretta con il meglio della competizione e saranno disponibili su Sky in HD, ai canali 210 e 211, e anche in mobilità su Sky Go, in streaming su NOW.

Olimpiadi Beijing 2020 sui social

Quest’anno i Giochi olimpici invernali saranno più social che mai. Infatti nei maggiori social networks sarà possibile seguire e commentare in diretta ogni gara attraverso gli hashtag ufficiali internazionali #Beijing2022 #Pechino2022 e #Olympics. Per noi italiani invece sarà possibile utilizzare l’hashtag #Olimpiadi. Gli account Twitter ufficiali sono @Beijing2020 e il tradizionale @Olympics.

