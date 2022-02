Ares film stasera in tv 4 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Ares è il film stasera in tv venerdì 4 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ares film stasera in tv: cast

La regia è di Jean-Patrick Benes. Il cast è composto da Micha Lescot , Ola Rapace , Thierry Hancisse , Hélène Fillières , Ruth Vega Fernandez.

Ares film stasera in tv: trama

Scenario distopico per questo film diretto da Jean-Patrick Benes e ambientato in un futuro non troppo lontano. Siamo nel decennio del 2020, l’economia francese è al collasso, la disoccupazione ha raggiunto livelli drammatici e molte persone vivono in squallidi accampamenti per senza tetto. Nominalmente nel Paese vige ancora la democrazia, ma, in realtà, i colossi farmaceutici hanno preso il controllo del Governo, dando libero spazio a leggi che consentono la sperimentazione sugli umani. Reda (Ola Rapace), nome di battaglia Ares, è un pugile che, come altri, è costretto ad assumere sostanze dopanti per pubblicizzare mirabolanti “prodotti”.

Ares streaming

Ares streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ares film stasera in tv: trailer

