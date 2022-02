OLIMPIADI BEIJING 2022 CERIMONIA DI APERTURA. Oggi venerdì 4 febbraio 2022 si terrà la Cerimonia di Apertura che inaugurerà ufficialmente i XXIV Giochi Invernali di Pechino in Cina. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV E STREAMING

Saranno moltissimi i momenti spettacolari che caratterizzeranno la Cerimonia di Apertura: si partirà con la presentazione del Paese ospitante, la Cina. Ci saranno danze, racconti toccanti e soprattutto la celebrazione della cultura del Paese. Finito il primo segmento dei festeggiamenti, le Delegazioni partecipanti sfileranno sulla pista dello Stadio Nazionale di Pechino, il famoso Nido d’uccello, partendo come da tradizione dalla Grecia, andando in ordine alfabetico e chiudendo poi con il Paese ospitante.

Poi sarà il momento dell’alzabandiera, in cui le bandiere della Cina e quella a Cinque Cerchi saranno issate durante l’inno ufficiale. Quindi assisteremo al discorso del presidente del CONI e al giuramento dei rappresentanti di atleti e giudici che promettono di tenere alti i valori dello sport durante le competizioni. Quindi si passerà al momento più emozionante della Cerimonia di Apertura: la Fiaccola Olimpica farà il suo ingresso trionfale nello stadio, dopo aver attraversato il mondo. Ancora non sono stati rivelati i nomi dei tedofori che faranno fare alla Fiaccola il giro di campo, così come è segreto il nome dell’ultimo tedoforo, colui che accenderà il Braciere Olimpico.

Olimpiadi Beijing 2022 Cerimonia di Apertura: dove vedere la diretta e orari italiani

La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Beijing 2022 inizierà alle ore 20:00 locali (a Pechino), quindi in Italia partirà alle ore 13:00. La durata prevista è di 165 minuti (quasi 3 ore). Per quanto riguarda la diretta in chiaro, sarà la Rai ad avere l’esclusiva, quindi la Cerimonia di Apertura verrà trasmessa in tv su Rai 2 con il collegamento da Pechino alle 12:55. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming su raiplay.it/dirette/rai2 così come sull’App RaiPlay sia in diretta sia in replica.

Olimpiadi Beijing 2022 Cerimonia di Apertura streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android. Inoltre la Cerimonia di Apertura andrà in onda in modo integrale su Eurosport, Sky, Now tv e Discovery+.

Olimpiadi Beijing 2020 sui social

Quest’anno i Giochi olimpici invernali saranno più social che mai. Infatti nei maggiori social networks sarà possibile seguire e commentare in diretta ogni gara attraverso gli hashtag ufficiali internazionali #Beijing2022 #Pechino2022 e #Olympics. Per noi italiani invece sarà possibile utilizzare l’hashtag #Olimpiadi. Gli account Twitter ufficiali sono @Beijing2020 e il tradizionale @Olympics.

Per essere sempre aggiornato sui Giochi Olimpici segui le pagine Facebook:

