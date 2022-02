007 Il mondo non basta film stasera in tv 5 febbraio: cast, trama, streaming

007 Il mondo non basta è il film stasera in tv sabato 5 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

007 Il mondo non basta film stasera in tv: cast

Si tratta del 19° film della saga dell’agente segreto. La regia è di Michael Apted. Il cast è composto da Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise Richards, Robbie Coltrane, Judi Dench, Desmond Llewelyn, John Cleese, Maria Grazia Cucinotta, David Calder, Samantha Bond, Michael Kitchen, Colin Salmon, Goldie.

007 Il mondo non basta film stasera in tv: trama

James Bond (Pierce Brosnan) deve recuperare i soldi pagati da un miliardario inglese per il riscatto della figlia Electra, che sembra minacciata da un terrorista anarchico Viktor Zokas chiamato Renard. Questi è un ex agente del KGB che l’aveva rapita anni prima e che a causa di un proiettile conficcatosi nel suo cervello è immune al dolore. Bond si reca da un banchiere per recuperare il denaro, ma il banchiere viene ucciso dalla sua segretaria e l’agente segreto riesce miracolosamente ad uscire vivo dallo studio e a riportare i soldi al miliardario. Ma in realtà 007 è stato risparmiato per far consegnare i soldi, intrisi di una sostanza esplosiva, al miliardario ed ucciderlo..

007 Il mondo non basta streaming

007 Il mondo non basta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

007 Il mondo non basta film stasera in tv: trailer

