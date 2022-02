THE ROOKIE EPISODI 6 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 6 febbraio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 6 febbraio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 5 Tutto può succedere. Nella serata di Halloween la centrale è come sempre in allerta. Statisticamente ci sono eventi imprevedibili e difficili da controllare. Se a questo si aggiunge il dilagare, per le strade di Los Angeles, di una nuova droga, la Bomb X che causa convulsioni, simili a crisi epilettiche, e attacchi di violenza, il quadro non è certo dei più confortanti. Nolan approfitta dell’arrivo improvviso di suo fratello Pete per coinvolgerlo in un’operazione antidroga sotto le vesti di un informatore sotto copertura. Chastity, la fidanzata, gli ha annunciato di essere incinta e Pete è nel panico. Ma per fortuna è un falso allarme. Harper accetta di festeggiare in famiglia con Donovan e Lila e la serata prenderà una svolta inaspettata. Intanto Lucy e Tamara con l’aiuto Lopez indagano su misteriose presenze all’interno del loro palazzo e su una coppia che con la scusa di ripulire un appartamento dai fantasmi, stanno facendo una truffa ai danni di un’anziana signora, Eunice Crouch.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

