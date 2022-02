DELITTI IN PARADISO EPISODI 7 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 7 febbraio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 7 febbraio 2022

Delitti in Paradiso stagione 8 episodio 1 Assassinio sull’Honore Express. Al via l’ottava stagione della serie BBC creata da Robert Thorogood. Sarà l’ultima in cui vedremo Joséphine Jobert, interprete di Florence Cassell. Jack Mooney e la squadra indagano su un nuovo caso: Paul Raynor è stato pugnalato a morte mentre viaggiava su un autobus diretto a Honoré. Sono quattro i sospettati, cioè le persone presenti sul mezzo al momento del decesso: tre passeggeri e il guidatore. Ma come avrebbero potuto commettere il crimine senza essere visti? Eppure tutti avevano un movente per uccidere Raynor…

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 7 febbraio 2022

Delitti in Paradiso stagione 8 episodio 2 Delitto allo zoo. L’episodio vende l’ingresso nel cast dell’attrice Shyko Amos, interprete dell’agente Ruby Patterson. Xander Sheppard, il custode dello zoo, viene ucciso. Qualcuno gli ha sparato un dardo avvelenato nella schiena. La lista dei sospettati include tutti i membri dello staff, compresi la moglie, il fratello e la sorella della vittima che, convenientemente, si forniscono un alibi a vicenda: erano tutti e tre insieme al momento della morte. Le indagini porteranno a scoprire un legame con un fatto accaduto nello zoo anni prima. La squadra accoglie anche un nuovo membro: si tratta di Ruby Patterson, fresca di Accademia e nipote del Commissario.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

