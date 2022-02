Harry Potter e l’Ordine della Fenice film stasera in tv: cast, trama, curiosità, streaming

Harry Potter e l’Ordine della Fenice è il film stasera in tv giovedì 10 febbraio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Harry Potter e il Calice di Fuoco tutta la saga su Italia 1

L'intera saga cinematografica che racconta le avventure di Harry Potter, i suoi amici Ron Wesley, Hermione Granger e tutta la scuola di magia di Hogwarts nella lotta contro il nemico Voldemort andrà in onda nei lunedì sera di marzo e aprile 2020 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset).

Harry Potter e l’Ordine della Fenice film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the Order of the Phoenix

USCITO IL: 11 luglio 2007

GENERE: Fantasy

ANNO: 2007

REGIA: David Yates

CAST: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Imelda Staunton, Michael Gambon, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Mark Williams, Julie Walters, Emma Thompson, David Thewlis, Fiona Shaw, Jason Isaacs, Richard Griffiths

PAESE: USA, Gran Bretagna

DURATA: 138 Minuti

Harry Potter e l’Ordine della Fenice film stasera in tv: trama

Durante le vacanze estive, Harry Potter e suo cugino Dudley vengono attaccati dai Dissennatori. Per salvarsi, Harry è costretto a usare la magia ma per questo subisce un processo da cui per fortuna viene assolto. Quindi si trasferisce per qualche tempo al numero 12 di Grimmauld Place a Londra, casa di Sirius Black e Quartier Generale dell’Ordine della Fenice, ricostituito per combattere ancora una volta Voldemort. Qui Harry Potter scopre che il mondo mangico è diviso a metà tra chi gli crede che il Signore Oscuro sia tornato e chi crede al Ministero che racconta a tutti che sia una bugia.

Tornato ad Hogwarts, Harry, Ron ed Hermione hanno moltissime difficoltà causate dagli scontri con i compagni di scuola che non gli credono e dalla nuova terribile insegnate di Difesa Contro le Arti Oscure: Dolores Umbridge. La donna è spietata e crudele, tanto da infliggere punizioni corporali agli studenti a suo piacimento. In questo clima poco piacevole, Harry fonda l’ES, Esercito di Silente, in cui insegna a un gruppo di compagni di scuola gli incantesimi per difendersi.. La Umbridge lo scoprirà e le conseguenze non tarderanno ad arrivare..

Harry Potter e l’Ordine della Fenice film stasera in tv: curiosità

J.K. Rowling ha creato oltre 70 nomi per l’arazzo con l’albero genealogico della famiglia Black, compresi i dettagli di ognuno e le relazioni tra i vari membri.

Emma Watson ha pensato di lasciare la saga dopo questo sesto film, ma ha accettato di restare perchè sarebbe stato poco apprezzato dai fan della serie continuare con una “Hermione” diversa.

Gli orecchini di ravanello indossati da Luna Lovegood sono stati creati dall’attrice che l’ha interpretata Evanna Lynch.

All’incirca a 1 ora e 7 minuti di film, quando Harry, Ron e Hermione parlano del bacio tra Potter e Cho, i tre attori scoppiano a ridere. Il regista David Yates ha pensato che fosse buono per la scena, così ha continuato a girare.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice streaming

Harry Potter e l’Ordine della Fenice streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice film stasera in tv: trailer

