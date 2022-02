LEA UN GIORNO NUOVO PRIMA PUNTATA. Martedì 8 febbraio 2022 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fosca Innocenti prima puntata: trama 11 febbraio 2022 su Canale 5

Fosca Innocenti trama prima puntata. Lunedì mattina presto. Nel centro di Arezzo, in una banca che ha appena aperto le porte irrompe una banda di rapinatori, minacciando con le armi clienti e dipendenti. Dopo aver preso i soldi dalla cassaforte, cercano di strappare una valigetta a un uomo sulla sessantina, Lucchesi, proprietario del caffè più importante della città, in banca per depositare gli incassi del fine settimana. Quando reagisce, gli sparano al cuore. Proprio quella mattina, la guardia giurata è in ritardo: arriva solo quando i rapinatori sono in fuga. Un senzatetto che abita davanti alla banca, Richi, vede tutto, e Fosca raccoglie la sua testimonianza, poi interroga le altre persone che erano lì. È la prima indagine che vede entrare in azione Fosca Innocenti e la sua squadra. L’impeccabile intuizione e il fiuto speciale aiuteranno la Vice Questore a risolvere il complicato caso e trovare i rapinatori. Alla fine, Fosca condivide un bicchiere di Chianti con Cosimo, suo amico da sempre. Ma quando scopre che lui ha intenzione di lasciare Arezzo alla volta di New York, inizia a guardarlo con occhi diversi e rimetterà in discussione il loro rapporto…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fosca Innocenti streaming

La serie tv Fosca Innocenti streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fosca Innocenti: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Fosca Innocenti basta andare sull’hashtag ufficiale #FoscaInnocenti, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Fosca Innocenti segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Fosca Innocenti: link utili